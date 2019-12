Auteur d’un début de saison canon avec Brighton & Hove Albion (7 buts en 18 matches), Neal Maupay (23 ans) est l’une des révélations de Premier League cette année. Et l’attaquant ne s’interdit pas de rêver. Si une place à l’Euro semble difficile à arracher, le natif de Versailles pourrait tenter sa chance avec les Espoirs et ainsi disputer les Jeux Olympiques. L’ancien Niçois estime qu’un duo avec Kylian Mbappé pourrait faire des étincelles.

« Je ne me suis jamais posé la question (NDLR : il est possible de sélectionner trois joueurs de plus de 23 ans). Mais si on m’appelle, je suis partant bien sûr, indique l’attaquant dans les colonnes du Parisien. Et un duo Mbappé-Maupay aux JO, ça aurait de la gueule… »