Présent jeudi soir lors de la victoire de Newcastle contre Sheffield United (2-0), Allan Saint-Maximin avait vécu une belle soirée. L’ancien joueur de l’OGC Nice, arrivé cet été chez les Magpies, avait en effet marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Encore titulaire ce dimanche face à Southampton (2-1), l’ailier français n’a pas pu enchaîner. Et pourtant, le joueur de 22 ans en voulait puisqu’il a joué avec une cheville douloureuse. Présent en conférence de presse après la victoire des siens, Steve Bruce a donc été interrogé sur l’ancien joueur de l’OGC Nice.

Et le technicien anglais espère que ça n’est pas sérieux. « Nous ne savons pas si c’est grave. Je me donnerai moi-même des coups de pied s’il est absent pendant un moment. Vu la façon dont il s’est arrêté, on espère que ce n’est pas trop grave », a déclaré l’entraîneur des Magpies, qui a conservé son joueur sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final. Il va donc désormais falloir attendre les prochaines nouvelles pour la blessure du natif de Châtenay-Malabry, déjà touché à la cuisse en début de saison et absent pour trois rencontres.