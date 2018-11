Buteur face aux Reds de Liverpool à la 37e minute, à l’occasion de la 5e journée de la phase de poules, au Parc des Princes, Neymar est entré dans l’histoire de la Ligue des champions en devenant le seul meilleur buteur brésilien de l’histoire de la compétition. Il est désormais à trois longueurs d’intégrer le Top 20 global !

L’attaquant du PSG était à égalité avec Kaka depuis son triplé face à l’Etoile Rouge de Belgrade. Il est désormais le meilleur buteur auriverde en Ligue des champions, avec 31 réalisations en 52 matches. Kaka s’est arrêté à 30 buts en 86 matches et Rivaldo à 27 réalisations en 73 apparitions.

