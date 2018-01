Arrivé à Barcelone à l’été 2013, Neymar est arrivé dans le club blaugrana avec un statut de star. Cependant, ce transfert a soulevé des doutes, notamment d’un point de vue juridique. Le prix de l’achat joueur étant d’abord chiffré à 57,1 millions d’euros avant que la somme de 83,3 millions soit rendue publique. Le fonds d’investissement DIS, qui détenait alors un quart des droits de l’attaquant brésilien, avait décidé de porter l’affaire en justice en considérant que Barcelone avait délibérément caché les chiffres réels pour lui verser moins d’argent. L’affaire va donc être enfin statuée comme l’explique El Pais.

Ce transfert douteux implique l’actuel président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu et son prédécesseur Sandro Rosell (actuellement en prison pour blanchiment d’argent), le FC Barcelone, les parents de Neymar et le joueur. Poursuivi pour corruption entre individus et escroquerie, le néo-Parisien a vu le juge déclarer que la corruption avait lieu au Brésil et échappe alors aux compétences de la justice espagnole. Ainsi, il sera jugé uniquement pour fraude. Une bonne nouvelle pour le joueur qui éviterait alors une sanction lourde (deux ans de prison et une amende de 10 millions d’euros).