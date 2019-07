Adrien Tameze fait partie des joueurs qui seront probablement vendus par l’OGC Nice cet été. Recruté pour 800 000 € à Valenciennes il y a deux ans, le milieu de terrain a pas mal de courtisans cet été et pourrait rapporter près de dix fois son prix d’achat au Gym.

Déjà courtisé par l’Atalanta Bergame et Cardiff plus tôt dans ce mercato, le joueur de 25 ans est dans le viseur du LOSC et de l’AS Monaco, selon les informations de Nice Matin. Un départ n’est pour l’heure par d’actualité en raison de la future vente du club mais Tameze souhaite jouer une coupe d’Europe cette saison.

