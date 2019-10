Absent pour quatre semaines suite à une lésion grade 2 du biceps fémoral ischios-jambiers gauche, Neymar manquera la rencontre entre Nice et le PSG vendredi soir (match à suivre en direct commenté sur notre live). Présent en conférence de presse avant le choc face au champion de France, le capitaine du Gym Dante, a évoqué l’absence de son compatriote brésilien pour ce match.

« On connaît ses qualités. Paris sans Neymar est très, très fort et peut battre n’importe quelle équipe au monde. Mais avec lui, Paris est encore plus fort. On a tous suivi un peu ce qui s’est passé avec lui. Il a vécu des choses qui ne sont pas faciles, mais il a beaucoup de personnalité, de caractère. On espère pour lui que ça s’arrêtera là, » commente ainsi le défenseur central niçois.