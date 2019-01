La situation est tendue à l’OGC Nice, depuis le départ de Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier, concernant le mercato hivernal, alors que celui-ci se termine dans 10 jours. Le nouveau dirigeant, Gauthier Ganaye, n’aurait pas les mêmes objectifs que l’entraîneur niçois, Patrick Vieira. Selon Nice-Matin, Ganaye n’a toujours pas pris contact avec le tacticien français concernant des éventuelles arrivées de joueurs en ce mois de janvier, et leurs choix divergeraient pour le profil de l’attaquant que les Azuréens cherchent à faire venir, et ce alors que Mario Balotelli est tout proche de signer à l’OM.

Ganaye voudrait ainsi faire venir un jeune à fort potentiel - Umut Bozok (Nîmes), Lys Mousset (Bournemouth) et Florian Ayé (Clermont) ont notamment été cités - alors que Vieira chercherait un attaquant plus expérimenté - Ryad Boudebouz (Betis Séville), Facundo Ferreyra (Benfica Lisbonne), Younes Belhanda (Galatasaray) et Valère Germain (Marseille) sont dans le viseur du champion du monde 1998.