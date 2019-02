L’OGC Nice se serait bien passé de cette nouvelle affaire. Après le départ et l’épisode houleux Mario Balotelli, le club doit faire face à une nouvelle situation tendue avec Allan Saint-Maximin (21 ans). Pourtant meilleur buteur de l’équipe avec six réalisations au compteur en 22 matches de championnat (2 passes décisives), le joueur a subi les foudres de son coach ce week-end. Présent en conférence de presse suite à une lourde défaite à Angers (3-0), Patrick Vieira a tout simplement déclaré que l’attaquant « a décidé qu’il était malade ». Après cette déclaration inattendue, l’homme aux tresses blondes a répondu par un tweet, affirmant que le médecin du club était passé le matin même chez lui pour vérifier son état de santé. Problème, d’après Vieira qui se réfère au même doc, tout allait bien pour Saint-Maximin. Il aurait dû être présent avec l’ensemble de ses coéquipiers à l’aéroport. Le frère (et représentant) du joueur a alors pris la parole tentant de désamorcer une affaire qui a déjà mal tourné. « Allan était malade et blessé, c‘est incontestable. Il y a certainement eu une erreur de communication entre le docteur et l’entraîneur » s’est défendu Kurtys Saint-Maximin dans les colonnes de Nice-Matin.

Mais le quotidien affirmait également que l’ancien Stéphanois s’exposait à une sanction de son club. Alors que la reprise de l’entraînement avait lieu ce mardi, Patrick Vieira et son président Gauthier Ganaye en ont profité pour convoquer le joueur et prendre une décision qui s’impose, en fonction du déroulement de l’entretien et des arguments exposés. La sanction pouvait aller d’un simple rappel à l’ordre jusqu’à la mise à pied, en passant par une amende. Le Gym vient de communiquer et a décidé de sanctionner le joueur. Seulement, la nature de la sanction n’a pas été communiquée et tout cela sera géré en interne : « convoqué par Gauthier Ganaye et Patrick Vieira ce mardi matin à l’occasion de la reprise de l’entrainement, Allan Saint-Maximin s’est vu rappeler les obligations qui incombent à l’ensemble des joueurs de l’OGC Nice, puis notifier sa sanction disciplinaire. La nature de celle-ci restera en interne ». Selon l’Equipe il écopera d’une sanction financière. Sa prime à l’éthique sera effectivement retenue par son club.