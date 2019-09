C’est une histoire qui a pris des proportions inattendues à l’OGC Nice. Arrivé en fin de mercato sur la Côte d’Azur, Kasper Dolberg a connu un désagrément quelque peu délicat. En effet, la semaine dernière, on apprenait que l’attaquant danois s’était fait dérober, dans le vestiaire, sa montre d’une valeur de 70 000€.

Et selon les informations de L’Équipe, le Gym aurait identifié le voleur. Pour les dirigeants niçois, ce serait Lamine Diaby-Fadiga (18 ans, 6 apparitions en Ligue 1 et international tricolore U16, U17 et U18), formé au club, qui serait soupçonné. L’attaquant, passé pro il y a un an, a été convoqué par sa direction dans le cadre d’une procédure disciplinaire qui pourrait aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

