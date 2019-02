La 24e journée de Ligue 1 se termine ce soir avec un duel entre l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais. A domicile, les Aiglons s’articulent en 3-5-2 avec Walter Benitez dans les buts. Christophe Hérelle, Dante et Malang Sarr forment la charnière défensive tandis qu’Ignatus Ganago et Patrick Burner prennent les couloirs tandis que Rémi Walter, Adrien Tameze et Wylan Cyprien se retrouvent au coeur du jeu. Enfin, Myziane Moalida et Allan Saint-Maximin forment le duo offensif.

En face, l’Olympique Lyonnais poursuit dans un 4-2-3-1 qui fonctionne bien. Anthony Lopes protège les cages tandis que Léo Dubois, Marcelo, Jason Denayer et Ferland Mendy forment son arrière-garde. Houssem Aouar et Tanguy Ndombele forment un double pivot très technique en soutien de Bertrand Traoré, Nabil Fekir et Memphis Depay. Enfin, Moussa Dembélé prend la pointe de l’attaque.

Les compositions :

OGC Nice : Benitez - Hérelle, Dante, Sarr - Ganago, Walter, Tameze, Cyprien, Burner - Maolida, Saint-Maximin

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy - Ndombele, Aouar - Traoré, Fekir, Depay - Dembélé