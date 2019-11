Dans les dernières heures du mercato estival, l’OGC Nice s’est montré très actif en enrôlant Kasper Dolberg, Alexis Claude-Maurice, Stanley Nsoki, Adam Ounas et Hichem Boudaoui. Des recrutements réalisés dans l’urgence suite au changement tardif d’actionnaire. Englué à une décevante quinzième place en Ligue 1, le Gym devrait procéder à quelques retouches lors du prochain mercato d’hiver.

Dans une longue interview accordée à Nice-Matin, Patrick Vieira a confirmé que des mouvements restaient à prévoir en janvier prochain. « On travaille avec Julien Fournier là-dessus. On a identifié des manques, on va essayer de les combler. Le poste de latéral gauche nous fait défaut, il faut trouver une solution, » a ainsi révélé le technicien niçois. Reste à savoir si les Aiglons trouveront leur bonheur dans un mercato réputé complexe pour se renforcer...