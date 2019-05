Auteur d’une bonne saison avec l’OGC Nice (qui terminera entre la septième et la neuvième place), Patrick Vieira, entraîneur de la deuxième pire attaque de France, sait qu’il devra recruter pour espérer passer un cap la saison prochaine : « On travaille avec le président Gauthier Ganaye et Gilles Grimandi sur le mercato. On veut renforcer l’équipe. Il n’y a rien de bloqué. On est en train d’identifier des joueurs avec Gilles et le président. Je ne vais pas entrer dans les détails. Des joueurs vont partir, d’autres vont arriver. Il y aura beaucoup moins de mouvements que ce que les gens pensent car l’ossature de l’équipe est assez bonne. »

Alors qu’un possible changement de main est évoqué, le champion du monde 1998 s’est montré légèrement préoccupé par son avenir, qui pourrait être remis en cause comme il l’explique à Nice Matin : « Oui, c’est inquiétant car je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Mais je ne devrais pas l’être car on m’a dit ce qui allait se passer. Après, je suis là, je fais mon métier du mieux possible en attendant de voir ce qui va se passer. S’il y a un nouvel actionnaire, il peut y avoir un nouveau président, un nouveau directeur sportif qui voudra venir avec son entraîneur. On verra... » L’été s’annonce chaud à Nice.