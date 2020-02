Cet été, l’OGC Nice arrachait Stanley Nsoki au PSG pour 12,5 M€. Un choix pour l’avenir mais après six mois et 14 matches de Ligue 1 disputés, le natif de Poissy n’est pas au niveau attendu. Interviewé par Nice-Matin, il a évoqué sa situation avec les Aiglons et les critiques auxquelles il fait face.

« On n’a pas été tendre avec moi. Il y a eu du bon et du moins bon depuis le début de la saison. En une seconde, je peux passer de 100 à 50 %. J’en ai conscience. Il n’y a qu’une seule chose à faire : travailler », a-t-il rapporté. Mais le joueur formé au PSG n’est pas abattu et veut montrer un meilleur visage pour la suite de la saison : « je pense qu’on n’a pas vu le vrai Stanley Nsoki. Je suis très optimiste pour la suite. »