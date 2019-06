Alors que le Nigéria avait déjà proposé une pré-liste de 25 joueurs pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, le sélectionneur Gernot Rohr a finalisé son choix. Deux joueurs en ont fait les frais. Il s’agit de Semi Ajayi qui évolue avec Rotheram United et de Kelechi Iheanacho.

Pourtant un membre habitué à la sélection, l’attaquant de Leicester a payé sa mauvaise saison personnelle (35 matches, 2 buts et 4 passes décisives). Sinon pas de surprises puisque John Obi Mikel et Ahmed Musa seront là pour porter les Super Eagles. Révélation de Villarreal, le jeune Samuel Chukwueze sera également du voyage.

Gardiens : Francis Uzoho (Anorthosis Famagouste/Chypre), Ikechukwu Ezenwa (Katsina United FC) et Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs/Afrique du Sud)

Défenseurs : Olaoluwa Aina (Torino/Italie), Abdullahi Shehu (Bursaspor/Turquie), Chidozie Awaziem (Caykur Rizespor/Turquie), William Troost-Ekong (Udinese/Nigéria), Leon Balogun (Brighton & Hove Albion/Angleterre), Kenneth Omeruo (Leganés/Espagne) et Jamilu Collins (SC Paderborn/Allemagne)

Milieux : John Obi Mikel (Middlesbrough), John Ogu (Hapoel Beer Sheva/Israël), Oghenekaro Etebo (Stoke City/Angleterre) et Wilfred Ndidi (Leicester)

Attaquants : Ahmed Musa (Al-Nasr/Arabie Saoudite), Victor Osimhen (Charleroi/Belgique), Moses Simon (Levante/Espagne, Odion Ighalo (Shanghai Shenua/Chine), Henry Onyekuru (Galatasaray/Turquie), Alex Iwobi (Arsenal/Angleterre), Samuel Kalu (Bordeaux/France), Paul Onuachu (Midtjylland/Danemark) et Samuel Chukwueze (Villarreal/Espagne)

Lets make it official ! Our 23 for #TotalAfcon2019. #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/Dy4MfyIsQ0

— The NFF (@thenff) 9 juin 2019