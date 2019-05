Alors que la Coupe d’Afrique des Nations se disputera du 21 juin au 19 juillet en Égypte, le Nigéria vient d’annoncer une pré-liste de 25 joueurs pour la compétition.

Le technicien allemand Gernot Rohr n’a pas délivré de surprise avec les présences des cadres Ahmed Musa (Al-Nasr), Wilfred Ndidi (Leicester), Alex Iwobi (Arsenal) et Odion Ighalo (Shanghai Shenua).

Arrivé l’hiver dernier à Middlesbrough, le milieu de terrain John Obi Mikel a réussi son pari et fait parti de cette pré-sélection. Malgré la méforme de Bordeaux et son irrégularité, Samuel Kalu a aussi été sélectionné. Une des révélations de la saison en Liga, Samuel Chukwueze (Villarreal) a également la possibilité de disputer le tournoi. A noter que six joueurs, Theophilus Afelokhai (Enyimba Aba/Nigéria), Mikel Agu (Vitoria Setubal/Portugal), Bryan Idowu (Lokomotiv Moscou/Russie), Junior Ajayi (El Ahly/Egypte), Valentine Ozornwafor (Enyimba Aba/Nigéria) et Ikouwem Utin (Enyimba Aba/Nigéria) ont été choisi en tant que réservistes.

La sélection :

Gardiens : Francis Uzoho (Anorthosis Famagouste/Chypre), Ikechukwu Ezenwa (Katsina United FC) et Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs/Afrique du Sud)

Défenseurs : Olaoluwa Aina (Torino/Italie), Abdullahi Shehu (Bursaspor/Turquie), Chidozie Awaziem (Caykur Rizespor/Turquie), William Troos-Ekong (Udinese/Nigéria), Leon Balogun (Brighton & Hove Albion/Angleterre), Kenneth Omeruo (Leganés/Espagne), Jamilu Collins (SC Paderborn/Allemagne) et Semi Ajayi (Rotheram United/Angleterre)

Milieux : John Obi Mikel (Middlesbrough), John Ogu (Hapoel Beer Sheva/Israël), Oghenekaro Etebo (Stoke City/Angleterre) et Wilfred Ndidi (Leicester)

Attaquants : Ahmed Musa (Al-Nasr/Arabie Saoudite), Victor Osimhen (Charleroi/Belgique), Moses Simon (Levante/Espagne, Odion Ighalo (Shanghai Shenua/Chine), Henry Onyekuru (Galatasaray/Turquie), Alex Iwobi (Arsenal/Angleterre), Samuel Kalu (Bordeaux/France), Paul Onuachu (Midtjylland/Danemark), Kelechi Iheanacho (Leicester/Angleterre) et Samuel Chukwueze (Villarreal/Espagne)