Nottingham Forest continue à se franciser. Après avoir nommé Sabri Lamouchi au poste d’entraîneur lors de la dernière intersaison, le mythique club anglais vient d’annoncer les arrivées conjointes de François Modesto, ancien joueur de l’AS Monaco et ancien responsable du recrutement à l’Olympiacos, et de José Anigo, ancien entraîneur marseillais.

Le premier récupère le rôle de directeur technique. José Anigo, lui, est intronisé comme le responsable du recrutement à l’international. Il supervisera donc les pistes de l’actuel 2e de Championship hors des frontières anglaises.

Modesto and Anigo join The Reds #NFFC are delighted to announce that Francois Modesto and Jose Anigo have joined the club. pic.twitter.com/Kp4oSXb4j9

Anigo joins as Head of International Recruitment#NFFC are delighted to announce the appointment of Jose Anigo as the club’s Head of International Recruitment. https://t.co/uHL2I5hX3G

