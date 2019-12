« Reportée en raison de l’épais brouillard sur la région amiénoise, la rencontre opposant le Amiens SC au Stade de Reims, initialement prévue le mercredi 4 décembre 2019 à 19h, a été reprogrammée par la Commission des Compétitions de la LFP au mercredi 15 janvier 2020 à 19h, » peut-on lire dans un court communiqué publié sur le site de l’organe dirigeant du championnat de France.

Amiénois et Rémois se retrouveront donc quatre jours après avoir disputé leur match comptant pour la 20e journée de Ligue 1. Un affrontement qui aura lieu deux heures avant le choc AS Monaco-Paris Saint-Germain (21h), initialement prévu dimanche et qui avait également été reporté en raison des conditions climatiques.