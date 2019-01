Le SCO d’Angers a annoncé avoir prolongé le contrat de son milieu offensif Pierrick Capelle, pour deux années supplémentaires. Originellement sous contrat jusqu’en 2019, il dure désormais jusqu’à l’été 2021.

L’Angevin était arrivé en 2015 en provenance de Clermont, et a disputé cette saison dix-sept matchs en championnat avec le maillot rayé noir et blanc mais il n’a toujours pas inscrit le moindre but.