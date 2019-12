L’été dernier, le FC Nantes a prêté Anthony Limbombe en Belgique. Mais après seulement sept petits matches avec le Standard de Liège, le Belge a été renvoyé chez les Canaris. « Le Football Club de Nantes et le Standard de Liège (Jupiler Pro League) ont trouvé un accord pour le retour de prêt d’Anthony Limbombe, à compter du 1er janvier 2020 », a indiqué l’écurie nantaise ce vendredi.

Il est ensuite indiqué : « Prêté cet été à l’actuel quatrième du championnat belge, l’ailier de 25 ans avait parfaitement démarré la saison avec un premier but sous ses nouvelles couleurs, lors de la première journée de championnat. Malheureusement pour lui, le natif de Malines (Belgique) a ensuite été freiné par une blessure au genou droit, contractée début octobre. Anthony Limbombe effectue donc son retour sur les bords de l’Erdre, où il sera très bien encadré au quotidien par le staff médical du FCN. Déterminé et ambitieux, le joueur souhaite rapidement retrouver une forme optimale pour performer sur les pelouses de Ligue 1 Conforama. Rapide et percutant, Anthony Limbombe sera un atout offensif supplémentaire à la disposition de Christian Gourcuff, lors d’une deuxième partie de saison qui s’annonce d’ores et déjà passionnante ! »