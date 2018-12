Cette année, la Real Sociedad n’est pas en grande forme. Preuve en est, les Basques sont actuellement quinzièmes de Liga. Par conséquent l’entraîneur, Asier Garitano a été démis de ses fonctions.

« La Real Sociedad a décidé de résilier le contrat de l’entraîneur de l’équipe première, Asier Garitano. L’entité bleu et blanc souhaite remercier Asier Garitano pour toute la contribution, le professionnalisme et le dévouement dont il a fait preuve dans l’exercice de ses fonctions dans la gestion de l’équipe première, tout en lui souhaitant le meilleur pour son avenir professionnel et personnel », peut-on ainsi lire sur le communiqué du club. Imanol Alguacil prend la tête de l’équipe.