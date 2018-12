L’Impact de Montréal a annoncé ce lundi avoir conclu une nouvelle entente d’une saison complémentaire avec le défenseur latéral droit français Bacary Sagna (35 ans).

L’ancien joueur d’Arsenal et de Manchester City, qui avait réussi des débuts plutôt encourageants avec l’équipe de Rémi Garde (9 matches - 1 but en MLS), sera donc de retour en 2019 avec le club canadien.

