Les bonnes nouvelles s’enchaînent ces dernières semaines pour Benjamin Lecomte. Il y a quelques semaines, il a été appelé par Didier Deschamps pour intégrer le groupe France lors du rassemblement du mois de septembre suite au forfait du capitaine Hugo Lloris. Ce jeudi, son club, Montpellier, a annoncé sa prolongation de contrat. Mais le club de la Paillade n’a pas donné la durée de son nouveau bail

Le joueur a toutefois commenté cette nouvelle sur le site officiel du MHSC. « C’est une grande fierté pour moi de prolonger l’aventure avec Montpellier. C’est un club où je me sens vraiment bien. Je pense que ça se ressent sur le terrain et en dehors. C’est un club qui a su me faire confiance à un moment où c’était plus compliqué dans ma jeune carrière ».