Alors qu’il a fait ses débuts avec la réserve du Celtic Glasgow à seulement 15 ans en octobre dernier, le jeune Karamoko Dembélé a signé ce lundi son premier contrat professionnel avec les Bhoys, comme l’a annoncé le club dans un communiqué publié sur son site internet.

Le jeune international U17 écossais (7 sélections), arrivé en 2013 chez les Hoops, a paraphé un contrat courant jusqu’au mois de juin 2021. « Cela signifie beaucoup pour moi de commencer ma carrière professionnelle au Celtic. Je suis arrivé ici très jeune et, après tout ce que ma famille et moi avons vécu ensemble, ce sera génial de les rendre fiers », a-t-il déclaré.

Karamoko Dembele has signed his first full-time professional contract with #CelticFC, in a deal that sees him remain at Paradise until at least 2021.https://t.co/wsGY73Yodh pic.twitter.com/4MlppIOCWq

