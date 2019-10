Nommé entraîneur de l’AS Saint-Etienne le 4 octobre dernier, Claude Puel a très bien débuté sa nouvelle mission en remportant le derby contre l’Olympique Lyonnais quelques jours plus tard (1-0). Arrivé en tant que « manager général et entraîneur », comme stipulé dans le communiqué stéphanois, le coach français devait aussi intégrer le Directoire des Verts. Et c’est désormais chose faite. Le club du Forez vient en effet de publier un communiqué pour annoncer la nouvelle.

« Le Conseil de surveillance de l’AS Saint-Etienne, réuni ce mercredi sous la Présidence de Bernard Caïazzo a nommé Claude Puel et Xavier Thuilot membres du Directoire au sein duquel siègent également Roland Romeyer, Président, et Dominique Rocheteau. (...) La présence du manager général et entraîneur du groupe professionnel s’inscrit dans une démarche constante de progrès et illustre la volonté des actionnaires de placer le projet sportif au coeur de la stratégie de développement décidée par l’ASSE », peut-on notamment lire sur le site du club de Ligue 1.