Le MHSC vient d’annoncer sa deuxième recrue estivale. Il s’agit de Damien Le Tallec, défenseur de 28 ans qui arrive de l’Etoile Rouge de Belgrade, où il a disputé les trois dernières saisons. La durée du contrat n’a pas été dévoilée.

« Montpellier me suivait depuis un long moment et je suis très heureux que cela se concrétise aujourd’hui. Après avoir vécu de belles années à l’Est et notamment à l’Etoile Rouge de Belgrade, je souhaitais revenir en France et Montpellier était mon choix n°1 », a confié le joueur dans le communiqué officiel du club.