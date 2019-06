Le FC Nantes a décidé de passer à l’action sur le marché des transferts estival ce vendredi. En effet, les pensionnaires de La Beaujoire ont officialisé l’arrivée de le première recrue de l’été 2019.

« Le FC Nantes et le RSC Anderlecht sont tombés d’accord pour le transfert de Dennis Appiah (27 ans). Le défenseur a paraphé un contrat de quatre ans avec le Club, le liant aux Jaune et Vert jusqu’en 2023. Après des débuts en professionnel avec l’AS Monaco (2011-2013) en Domino’s Ligue 2, Dennis Appiah a découvert la Ligue 1 Conforama avec le Stade Malherbe de Caen en 2014. Après 68 matches dans l’élite du football français, le nouveau numéro 12 du FCN a ensuite décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en Belgique, avec le RSC Anderlecht. C’est d’ailleurs avec cette formation que le néo-Nantais a connu ses grands débuts sur la scène européenne en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Le FC Nantes est très heureux d’accueillir Dennis Appiah dans ses rangs, pour son retour en France. Bienvenue à Nantes, Dennis ! »

@DennisAppiahOff est la ère recrue des Jaune et Vert ! Bienvenue à Nantes, Dennis https://t.co/N1Jgy1uvHc pic.twitter.com/leSnWCnlat — FC Nantes (@FCNantes) 21 juin 2019

