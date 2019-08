Avec trois défaites en trois journées de Ligue 1 Conforama, le DFCO n’a pas vraiment réussi son début de saison. Mais le chemin est encore long. Et le club français compte sur le mercato pour se renforcer. Une recrue vient d’ailleurs d’arriver ce jeudi.

« La Juventus de Turin et le DFCO ont conclu le prêt avec option d’achat de Stephy Mavididi (1,83m), jeune attaquant anglais de 21 ans. Formé à Arsenal, ce natif de Derby d’origine congolaise compte 18 sélections dans les catégories U17 à U20 de l’équipe nationale d’Angleterre. Prêté successivement à Charlton en League One et à Preston North End en Championship, il a rejoint la Juventus de Turin en 2018, évoluant principalement avec les U23. Il a également fait quelques apparitions dans le groupe professionnel, jouant son premier match de Serie A contre la SPAL en avril dernier. Polyvalent, Stephy Mavididi peut évoluer sur tous les postes de l’attaque. La puissance et la vitesse sont les principales qualités de ce joueur prometteur. Il portera le numéro 9 au DFCO ».

