Sous contrat avec Puma depuis la saison 2012-13, le Borussia Dortmund va rester avec l’équipementier allemand jusqu’en juin 2028. Le BvB a officialisé la nouvelle ce matin. Il s’agit d’un deal record pour le club allemand qui récupérait jusqu’alors 10 M€ par an de la part de la marque au félin.

En effet, Puma, qui détient par ailleurs 5 % des actions du club allemand depuis 2014, va débourser 30 M€ par an jusqu’en 2028. On est encore loin des standards des grands clubs européens, mais le bond est significatif. Une bonne nouvelle pour les finances des champions d’Europe 1997 et aussi pour l’équipementier qui conserve ici un club majeur de la scène européenne.

