Ce jeudi, l’US Créteil Lusitanos a annoncé l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Un entraîneur dont le nom est bien connu puisqu’il s’agit de Yann Lachuer. Ce dernier connaît bien la maison puisqu’il a joué dans le club il y a quelques années.

« Armand Lopes, Président de l’USCL, est heureux d’annoncer l’arrivée de Yann Lachuer à la tête de l’équipe première ce vendredi 1er décembre. Né le 5 août 1972 à Champigny-sur-Marne (94), Yann Lachuer connaît bien l’USCL puisqu’il a en effet était formé au sein du club Val-de-Marnais avant d’y faire ses premiers pas dans le football professionnel en 1990-1991. Trois ans plus tard, le nouveau coach cristolien quitte ses terres afin de prospérer dans d’autres clubs français tels que le PSG, Auxerre ou encore Troyes. Yann Lachuer met un terme à sa carrière de joueur au cours de la saison 2008-2009 et passe ses diplômes d’entraîneur. L’année suivante, il devient l’entraîneur de l’US Orléans, qu’il fera monter en National dès la fin de sa première saison. En 2016, il rejoint Saran USM qu’il entraînera pendant plus d’un an. L’ensemble des membres de l’USCL souhaite la bienvenue au coach Yann Lachuer ».