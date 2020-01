Six mois seulement après son arrivée sur le Rocher, Henry Onyekuru repart déjà. L’ailier de 22 ans file en Turquie, à Galatasaray, où il est prêté sans option d’achat pour 6 mois. Monaco vient d’annoncer la nouvelle.

Le Nigérian n’a disputé que quatre bouts de matches en Ligue 1 sur cette première partie de saison et ne s’est jamais imposé sous les ordres de Leonardo Jardim. Visiblement, Robert Moreno ne comptait pas sur lui non plus. L’ancien d’Anderlecht avait déjà évolué chez les Stambouliotes il y a un an.