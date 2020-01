Hyun-Jun Suk (28 ans) avait quitté l’ESTAC l’été 2018 pour rejoindre le Stade de Reims. Un an et demi plus tard, l’attaquant coréen quitte la Champagne pour retourner dans l’Aube. Auteur d’une seule réalisation en treize apparitions en Ligue 1 cette saison, Suk est transféré chez l’actuel quatrième de Ligue 2. L’intéressé effectue ainsi son grand retour à l’ESTAC.