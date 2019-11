Avec Leicester City, il affiche une grande forme depuis le début de la saison. Avec 10 buts en 11 rencontres de Premier League, Jamie Vardy participe activement à la belle 3e place des Foxes et il espère bien continuer face à Arsenal ce week-end (12e journée, coup d’envoi à 18h30).

Il sort d’ailleurs d’un très gros mois d’octobre avec 4 buts en seulement trois matches. L’attaquant s’est même vu remettre le trophée de joueur du mois de Premier League. C’est la 4e fois de sa carrière qu’il reçoit cette distinction individuelle.

goals in apps

Jamie Vardy on winning @EASPORTSFIFA Player of the Month https://t.co/yaWkcXajLS #PLAwards pic.twitter.com/VbJTKFakrX

— Premier League (@premierleague) November 8, 2019