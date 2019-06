En fin de contrat à Nancy (Ligue 2), Jérémy Clément a décidé de poursuivre sa carrière à un niveau bien inférieur, puisqu’il s’est engagé aujourd’hui avec le FC Bourgoin-Jallieu, qui évolue en National 3 (5e division). Le milieu expérimenté de 34 ans va ainsi découvrir son sixième club, après l’OL, les Glasgow Rangers, le PSG, l’ASSE et Nancy.

Clément avait été également pisté par Andrézieux (National 2), mais il a privilégié un retour dans l’Isère, où il a grandi, puisqu’il a passé une partie de son enfance à Rives. En parallèle de cette aventure à Bourgoin-Jallieu, il consacrera du temps pour passer son BEF (Brevet d’entraîneur de football), en vue de sa reconversion.

June 25, 2019