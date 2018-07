Le club monégasque a officialisé l’arrivée du défenseur central issu du centre de formation de Chelsea, Jonathan Panzo. À son palmarès, il compte la Premier League des U18 et un titre de champion du monde U17 remporté en 2017. Le joueur d’origine angolaise peut jouer dans l’axe et sur le côté de gauche de la défense. Il cumule déjà plus de 30 sélections dans les équipes jeunes d’Angleterre.

Pour Vadim Vasilyev, vice-président de l’AS Monaco : « C’est un joueur d’avenir qui s’est démarqué par ses aptitudes en sélection et avec les équipes de jeunes de Chelsea FC. Nous croyons beaucoup en lui et en ses capacités à franchir ici, dans le projet de l’AS Monaco, de nouveaux paliers vers le plus haut niveau. »