En 2017, l’AS Saint-Étienne décidait de miser sur Jorginho. Auteur de 7 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot vert, il a été prêté à Chaves puis au CSKA Sofia. Cet été 2019, il ne reviendra pas chez les pensionnaires du stade Geoffrouy-Guichard.

En effet, Ludogorets vient d’annoncer l’arrivée de Jorginho. « Ludogorets et le club français de l’AS Saint-Étienne ont trouvé un accord pour le transfert du milieu Jorginho. Il fera partie du club à partir du 1er juillet », peut-on lire sur le communiqué de presse.

