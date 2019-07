À un an du terme de son contrat à l’EAG, le portier suédois Karl-Johan Johnsson, 29 ans, quitte la Bretagne et rejoint le FC Copenhague. Le club danois a déclaré avoir récupéré gratuitement le gardien suédois au club français, et lui avoir fait signer un contrat de quatre ans (2023).

Arrivé en juillet 2016 à Guingamp, du Randers FC (Danemark), Johnsson aura réalisé deux saisons pleine sous le maillot rouge et noir, avant de perdre sa place en milieu de saison dernière, au profit de Marc-Aurèle Caillard.

F.C. København har købt den svenske målmand Karl-Johan Johnsson fri af den franske klub EA Guingamp og skrevet kontrakt med ham til sommeren 2023 #fcklive https://t.co/JIkupGU3Ra pic.twitter.com/8NTl5hJKCy — F.C. København (@FCKobenhavn) 12 juillet 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10