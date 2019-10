Depuis le 1er juillet dernier, Keisuke Honda est libre de tout contrat après la fin de son aventure avec le Melbourne Victory (Australie). Depuis, le Japonais est à la recherche d’un nouveau défi, n’hésitant pas à proposer ses services comme il l’a fait avec Manchester United. Si le club anglais n’a pas donné suite à cette offre, l’actuel quatrième d’Eredivisie semble avoir répondu à l’appel.

En effet, le Vitesse Arnhem a mis à l’essai le joueur de 33 ans à en croire le compte Twitter de ce dernier. Il retrouve donc un pays qu’il a connu de janvier 2008 à juin 2010 lorsqu’il évoluait avec le VVV-Venlo. Une nouvelle aventure possible pour celui qui est également sélectionneur du Cambodge.

Staring tomorrow I will join @MijnVitesse training. Thank you @MijnVitesse.

I feel the same as I did 12 years ago when I was trying out. #enjoy

— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) October 30, 2019