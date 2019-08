Après sept saisons de bons et loyaux services à Everton, Kevin Mirallas (31 ans) quitte l’Angleterre. L’attaquant international belge qui avait rallié les Toffees en 2012 en provenance de l’Olympiakos rentre au pays.

Ce dernier s’est en effet engagé avec le Royal Antwerp pour une saison. Pour rappel, Kevin Mirallas a inscrit 38 buts en 186 matchs disputés sous le maillot d’Everton.

| All the best to Kevin Mirallas as he joins Royal Antwerp after seasons with the Blues.

Good luck, Kev. pic.twitter.com/CbOXoKyiRY

— Everton (@Everton) August 30, 2019