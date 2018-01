L’ASSE termine son mercato fou en beauté. Cet hiver, les Verts ont fait venir Yann M’Vila, Paul-Georges Ntep et Neven Subotic. Les pensionnaires du stade Georffroy-Guichard ont mis la main sur Mathieu Debuchy (Arsenal).

« Le défenseur international est la quatrième recrue de l’AS Saint-Etienne. Ce mercredi soir, il a signé un contrat avec le club jusqu’en fin de saison.L’AS Saint-Etienne a clos le mercato comme il l’avait débuté : avec ambition et éclat. Après les arrivées de Yann M’Vila, Paul-Georges Ntep et Neven Subotic, auxquelles s’est ajouté le retour de Robert Beric, Mathieu Debuchy s’est engagé avec le club jusqu’à la fin de saison. » Le latéral droit s’est donc engagé pour six mois.