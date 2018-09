Aleksander Ceferin avait fait la sourde oreille lors du tirage de la Ligue des champions à Monaco. Le président de l’UEFA avait écarté en effet la possibilité que la VAR soit utilisée dans les compétitions européennes cette saison. Mais ce dernier a changé de braquet pour l’exercice 2019-2020.

Face à la pression de plusieurs dirigeants de clubs européens, l’instance réfléchissait à infléchir sa position sur le dossier révèle Sport Mediaset. Ainsi, les hautes sphères de l’UEFA ont officialisé ce jeudi midi l’introduction de la VAR dès la prochaine Ligue des champions. Il faudra attendre la saison 2020/2021 pour l’utilisation de celle-ci en Ligue Europa.

#UEFAExCo exclusive : The video assistant referee (VAR system) will be used in the UEFA @ChampionsLeague from next season (2019/20)

It will also be used in :

#SuperCup 2019

@UEFAEURO 2020 final tournament

@EuropaLeague 2020/21

#NationsLeague Finals 2021

More to follow pic.twitter.com/C4jmNPNZ8Z

— UEFA (@UEFA) 27 septembre 2018