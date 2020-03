On ne joue presque plus au football sur la planète. Ce satané coronavirus aura eu raison d’un autre championnat ! Au tour de l’Australie de suspendre sa saison, à une poignée de journées de la fin. La Fédération australienne de football réévaluera la situation dans un mois.

« La Fédération australienne de football (FFA) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait reporté les phases finales de la saison Hyundai A-League 2019/20. Ce report prend effet immédiatement. Cette décision est la dernière d’une série de mesures introduites par la FFA en réponse à la propagation continue de COVID-19 et bénéficie du soutien unanime de tous les clubs Hyundai A-League. La FFA examinera la situation au cours des prochaines semaines et une nouvelle évaluation officielle de la situation est maintenant prévue le 22 avril. L’objectif à ce stade est de reprogrammer les matchs dès qu’il est raisonnablement possible de le faire afin de terminer la saison. Les clubs et les joueurs ont indiqué à la FFA qu’ils seraient prêts à continuer si la compétition pouvait reprendre », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site de l’A-League.