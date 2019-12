L’aventure entre Nicklas Bendtner et le FC Copenhague ne continuera pas. C’est en tout cas ce que vient d’annoncer le club danois sur son site officiel. L’attaquant de 31 ans avait signé le 2 septembre dernier, et ce, jusqu’à la fin de l’année. En 13 rencontres jouées toutes compétitions confondues, il aura inscrit 3 buts et délivré une passe décisive, mais rien de tout cela en championnat ni en Europa League. Il sera donc libre de tout contrat au début de l’année 2020.

« Grâce à son expérience de footballeur et à sa bonne humeur, il a été un modèle qui a toujours aidé l’équipe et les jeunes [...] Nous sommes très satisfaits de Nicklas et de la manière dont il a contribué à l’équipe, à la fois dans les vestiaires et dans l’entraînement quotidien [...] Nous avons été heureux de l’avoir dans l’équipe, mais il a eu du mal à gagner du temps à cause de la compétition et des blessures [...] Nous avons toujours eu un bon dialogue ouvert. Cependant, nous avons également convenu que le temps de jeu limité à l’avenir pourrait être difficile pour Nicklas et sa motivation », a déclaré Ståle Solbakken, l’entraîneur du club.