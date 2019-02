Matisse Morville (né en 2005), fils de Joey Starr, évolue à l’US Villejuif cette saison. Et le tout jeune portier rejoindra officiellement le centre de formation de l’AJ Auxerre à la fin de la saison. C’est son club qui l’a annoncé.

« Licencié au Club depuis cette saison 2018-2109 à l’US Villejuif, Matisse Morville s’engage avec ce club emblématique français (L’AJ Auxerre, ndlr), il intègrera le centre de formation dès la rentrée 2019. Le fruit d’un très bon travail de la part des éducateurs et autres intervenants de notre club et surtout une très belle récompense pour le travail sans relâche effectué par le staff de notre école de gardien de but ! Encore félicitations au jeune Matisse et à la famille Morville ! », peut-on lire sur Facebook.