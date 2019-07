Si les maillots domicile et extérieur sont toujours relativement classiques, les tuniques Third, généralement dédiées à la Ligue des Champions, laissent souvent place à la création et à certaines excentricités de la part des équipementiers.

L’année dernière, le Real Madrid présentait son maillot Third rouge corail. Pour cette saison 2019-20, la Casa Blanca jouera... en vert menthe. Pour ajouter du relief au maillot, du noir a été incorporé pour marquer les sponsors et les logos. Sans oublier une petite touche de blanc, en liseré en bouts de manches et au niveau du col en V.

