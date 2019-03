Touché gravement à la cheville le 30 septembre dernier contre Montpellier, Moustapha Diallo (32 ans) n’a depuis plus porté le maillot du Nîmes Olympique. « Je suis allé à la limite, je me suis toujours surpassé pour pouvoir jouer. C’est comme ça. Il faut l’accepter. On a tout tenté », déclarait début mars le Sénégalais dans une interview au Midi Olympique.

Et ce mercredi, c’est le Nîmes Olympique qui a annoncé avoir mis fin au contrat de Moustapha Diallo, qui portait jusqu’en juin 2020. « Le Nîmes Olympique et Moustapha Diallo ont mis fin au contrat que les liait jusque là. Le Club souhaite une bonne continuation à Mous et le remercie pour son engagement sur et en dehors du terrain », a ainsi déclaré le club nîmois.