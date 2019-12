Le Paris FC a décidé de se séparer de Mecha Bazdarevic. Le technicien bosnien âgé de 59 ans, arrivé au club il y a un an et demi, n’a pas résisté à la nouvelle série de défaites. Le club de Ligue 2 a en effet enchaîné 4 revers consécutifs et est avant-dernier du championnat.

« D’un commun accord, le Paris FC et Mecha Bazdarevic ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Le Paris FC souhaite une bonne continuation à Mecha Bazdarevic, qui aura largement contribué à la belle saison 2018-2019 ponctuée par une 4ème place au championnat. La reprise de l’entrainement, fixée ce lundi 30 décembre, est assurée par Stéphane Gilli et le staff. Les joueurs se rendront à Montpellier jeudi avec l’objectif de se qualifier pour les 16èmes de finale de la Coupe de France (match samedi contre l’AS Fabrègues) tout en préparant la reprise du championnat contre Sochaux », peut-on lire sur le communiqué du club francilien.