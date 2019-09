Un nouveau titi parisien quitte le Paris Saint-Germain. Aujourd’hui, le club de la capitale vient d’officialisé la vente du défenseur Alec Georgen. Après Lorenzo Callegari ou encore Samuel Essende, l’US Avranches a réussi à attirer un nouveau Francilien dans ses filets.

« Le défenseur latéral, qui aura 21 ans le 17 septembre, rejoint le club normand, actuel 9e du Championnat National, dans le cadre d’un transfert définitif. Le natif de Clamart (Hauts-de-Seine) avait signé son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain, le 1er juillet 2015. Un an plus tard, avec l’équipe U19 des Rouge et Bleu, il décrochera un titre de champion de France et parviendra en finale de l’UEFA Youth League. Il disputera un total de 22 rencontres dans cette compétition européenne réservée aux U19 ».

