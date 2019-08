Annoncé à Lille, Rennes, à Bordeaux et même à l’OM, le milieu de terrain offensif français de 19 ans Bryan Mbeumo s’engage finalement à Brentford comme vient de l’officialiser le club anglais et comme nous vous le révélions plus tôt dans la journée.

Le club de Championship a mis 6,5 M€ sur la table pour s’offrir les talents de l’une des grandes révélations du championnat de Ligue 2 l’an dernier avec Troyes. Une somme qui pourrait atteindre 7,5 M€ avec les bonus. Un record pour Brentford qui n’avait jamais mis autant d’argent pour recruter un joueur.

