Le VfB Stuttgart connait une saison très compliquée en Bundesliga. Les partenaires de Benjamin Pavard sont 16es et barragistes à quatre journées de la fin de la saison et la cuisante défaite (6-0) infligée par Augsburg, cet après-midi, n’a pas arrangé les affaires des Rouges.

Relégué à six points de Schalke 04, 15e et premier non concerné par la zone de relégation, Stuttgart a démis de ses fonctions Markus Weinzierl. Ce dernier avait repris l’équipe le 10 octobre 2018, après sept journées, alors que le VfB était lanterne rouge avec cinq points, succédant à Tayfun Korkut. Son bilan : 23 matches, 4 victoires, 4 nuls, 15 défaites, 54 buts encaissés, 21 buts marqués. Le club a nommé Nico Willig, coach des U19, au poste d’entraîneur principal intérimaire jusqu’à la fin de la saison.