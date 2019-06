Après s’être attaché les services du portier international espoir de l’ESTAC Yehvann Diouf (19 ans), le Stade de Reims vient d’officialiser sa deuxième recrue estivale, le jour de l’ouverture du mercato ! Il s’agit de Marshall Nyasha Munetsi, milieu défensif de 22 ans qui arrive des Orlando Pirates (Afrique du Sud).

International zimbabwéen, avec qui il prépare la CAN 2019, compétition où les "Warriors" affronteront l’Egypte en match d’ouverture le 21 juin prochain, il a paraphé un contrat de quatre saisons au SDR, avec qui il découvrira la Ligue 1 à partir du mois d’août.

Un pirate à Reims !

Marshall Nyasha Munetsi rejoint un nouveau navire, celui des et ! En provenance des @orlandopirates, le milieu défensif et international zimbabwéen débarque à Reims à la découverte de la @Ligue1Conforama ! Welcome @MarshallMunetsi pic.twitter.com/5jno8wOZFE

